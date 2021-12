Dicas: como reciclar hoje para um mundo melhor amanhã | Palco CM

Separar as embalagens está ao alcance de qualquer um. Basta ter um pequeno ecoponto doméstico para as ir depositando no lugar correto e, de seguida, levá-las para a reciclagem. Até pode parecer muitos passos mas, somados, permitem a poupança de energia e de recursos naturais face ao que seria necessário para produzir novas embalagens a partir de matérias-primas virgens. Por exemplo, ao reciclar cinco garrafas de plástico torna-se possível produzir uma T-shirt XL. E ao pôr uma garrafa de vidro para reciclar está a permitir poupar energia suficiente para ter uma lâmpada de 100 watts acesa durante quatro horas. A transformação do papel também tem vantagens e, a cada tonelada reciclada, são poupadas entre 15 e 20 árvores.

Os portugueses já o fazem bem: mais de 70% das casas portuguesas já reciclam. Por minuto, no nosso país, reciclam-se embalagens com o peso equivalente ao de 4400 telemóveis. Só em Portugal existem mais de 60 mil ecopontos. O que quer dizer que, certamente, há um perto de si. Basta seguir as cores para começar a reciclar. Plástico, metal e pacotes de bebidas no ecoponto amarelo, papel e cartão no ecoponto azul e vidro no ecoponto verde. Mas, ainda assim, é natural que surjam questões. Será que tudo o que é vidro vai para o vidrão? Os sacos de plástico são no ecoponto amarelo? As caixas de pizza sujas podem ser recicladas no azul? Está na hora de esclarecer todas as dúvidas para afinar o gesto da separação e dar às embalagens um final feliz.

Mais de 70% das casas portuguesas já reciclam. Só em Portugam existem mais de 60 mil ecopontos.

Cada embalagem no seu ecoponto

Lembre-se de que, nos ecopontos, só se colocam embalagens — à exceção do ecoponto azul que, para além de embalagens de papel e cartão, também aceita revistas, jornais, cadernos e papel. Longe da reciclagem devem ficar os guardanapos, papel de cozinha e papel higiénico. Devido à sujidade e à composição fibrosa, são um material que não pode ser aproveitado para a reciclagem. Estes materiais, depois de usados, devem seguir para o lixo comum. E as embalagens com gordura que transportam comida? Apesar de serem cartão, não podem ser depositadas no ecoponto azul. A sujidade inviabiliza a reciclagem do papel e do cartão pois este não se consegue “lavar”. Contudo, se a caixa de pizza não estiver suja, pode e deve ir para o azul.

Embalagens de vidro como garrafas, frascos e boiões é que devem ser colocados no ecoponto verde. No entanto, nem tudo o que é vidro vai para o vidrão. Deposite apenas as embalagens de vidro como garrafas de bebidas, garrafas de azeite, boiões de conservas, frascos de doces e frascos de cosmética. E não, não precisa de as lavar. Deve apenas esvaziá-las o mais possível e, se ficarem resíduos como gordura, não há problema. Caso um espelho se parta, se o pírex dos assados racha ou se a lâmpada da sala funde, nenhum destes resíduos deve ser posto no ecoponto verde. De fora, ficam ainda copos, chávenas, pratos, cerâmica e vidros de janelas porque não são vidros de embalagem e têm temperaturas de fusão diferentes, contaminam todo o material e inviabilizam a possibilidade de reaproveitar o vidro lá colocado.

No contentor amarelo, para além das embalagens de plástico, é o local onde devem ser colocadas todas as embalagens de metal e de pacotes de bebidas como sumo, leite, natas e polpa de tomate. Apesar de o exterior destas últimas embalagens ser de cartão, também é composto por plástico e alumínio. Depois, no processo de reciclagem, os três materiais são separados e cada um segue para o seu reciclador. Amarelo é igualmente a cor para sacos de plástico e sacos de rede. Objetos como panelas, talheres, palhinhas e película de celofane, ainda que tenham metal e plástico na composição, não devem ir para o ecoponto porque não são embalagens. O mesmo se aplica a outros utensílios de plástico como canetas, pentes ou réguas.

No caso das embalagens com diferentes materiais, para simplificar o processo de separação para reciclagem, deve seguir-se a regra do material que está em maioria. Isto é, se a embalagem é predominantemente constituída por papel, deve ir para o ecoponto azul, apesar de conter uma porção de plástico. Relativamente às tampas, rótulos ou caricas das garrafas, também não devem ser separados das embalagens. O processo de reciclagem consegue separar estes elementos. É até importante que sigam colocados nas garrafas para que não se percam ao longo do circuito. Existem exceções e, nesses casos, sempre que solicitado na embalagem, devem ser retirados e colocados no respetivo ecoponto.

Recicle hoje, recicle sempre

Agora que já sabe o que pode e não pode pôr nos ecopontos, melhore os hábitos de separação. Cada embalagem que é encaminhada para a reciclagem faz a diferença. Ao fazer a separação correta torna-se possível dar-lhe uma nova vida ao mesmo tempo que se poupam recursos naturais do planeta. De uma lata de atum nasce uma bicicleta, de uma garrafa de vinho é feita uma garrafa de champanhe e, de um saco de papel, produz-se um jornal. Se ainda restarem questões na hora de separar os resíduos, consulte o site da Sociedade Ponto Verde. Esclarecidas as dúvidas, já não há razões para não reciclar mais e melhor.

Papel: Depositar Caixas de cartão Revistas e jornais Sacos de papel Não depositar Papel ou cartão sujo Guardanapos de papel Sacos de cimento

Vidro: Depositar Garrafas de bebidas Boiões de conservas Frascos de perfume Não depositar Copos de vidro ou cristal Pírex Espelhos

Plástico: Depositar Embalagens de iogurtes Latas de bebidas e conservas Esferovite Não depositar Escovas de dentes Palhinhas Tachos e talheres

Partilhe nas Redes Sociais